Глава МИД Украины Сибига: Прекращение огня не говорит о заморозке конфликта

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) объяснил значение временного режима прекращения огня и пояснил, что это не говорит о заморозке конфликта.

Министр уточнил, что перемирие сроком на 30 дней возможно только при согласии России, американская сторона будет обсуждать с Москвой готовность или неготовность на подобные шаги и завершение конфликта в целом.

«Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте», — заявил Сибига.

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.

