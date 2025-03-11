Москалькова раскрыла детали переговоров в отношении жителей Курской области

Москалькова обсудила с представителем МККК возвращение курян с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с представителем Международного комитета Красного Креста (МККК) Борисом Мишелем возвращение жителей Курской области с территории Украины. Детали переговоров омбудсмен раскрыла в своем Telegram.

«Подняла вопрос по возвращению жителей Курской области из города Сумы», — написала Москалькова.

По ее словам, на встрече также обсуждался вопрос о возможных путях доставки гуманитарной помощи для курян, которые находятся сейчас в городе Судже.

Кроме того, поднимались вопросы, связанные с передачей посылок и писем для российских военнопленных на территории Украины, уточнила Москалькова.

Ранее сообщалось, что 46 человек удалось эвакуировать на территорию Украины, а затем с Украины через Белоруссию вернуть в Россию.

