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12:46, 11 марта 2025Экономика

Назван возраст самого старого россиянина с самозапретом на кредиты

Минцифры: На «Госуслугах» подали 5 миллионов заявлений о самозапрете на кредиты
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самому старому россиянину, подавшему на «Госуслугах» заявление о самозапрете на кредиты, оказалось 103 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минцифры.

Всего же, по данным ведомства, за десять дней на этом портале было подано 5 миллионов соответствующих заявлений. Чаще всего к такой опции прибегают москвичи (951 тысяча заявлений). Кроме того, в Санкт-Петербурге подали 388 тысяч заявлений, в Московской области — 307 тысяч, в Краснодарском крае — 185 тысяч, в Свердловской области — 160 тысяч, в Башкирии — 146 тысяч, в Татарстане — 135 тысяч, в Новосибирской области — 123 тысячи, в Ростовской области — 115 тысяч и в Челябинской области — 114 тысяч.

Ведомство напоминает, что запретить выдачу ссуд в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. При этом 90 процентов заявителей хотят именно полного запрета.

Ранее сообщалось, что некоторые жители России стали оформлять займы в банках и микрофинансовых конторах после того, как оформили соответствующий самозапрет. Они рассчитывают, что таким образом смогут избежать уплаты долга. Такое поведение в микрофинансовых конторах назвали потребительским экстремизмом.

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