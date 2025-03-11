Названа доля пылящихся на складах машин в России

Автоэксперт Целиков назвал марки, которые не могут распродать машины 2023 года

В России некоторые официально представленные автомобильные бренды до сих пор распродают машины 2023 года выпуска. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

С января по февраль было продано 167 тысяч автомобилей. Из них 8 тысяч выпущены в 2023 году. Сейчас, указал эксперт, на складах копится большое количество так называемого «отстоя», который вынуждает дилеров делать скидки. Больше всего таких машин продано у китайского Changan — 626 штук. А у марки SWM был продан 621 автомобиль 2023 года. У китайского бренда Jetta на машины 2023 года выпуска за январь-февраль 2025 года пришлось 85 процентов продаж, у FAW — 60, а у Wey — 50.

В конце 2024 года стало известно, что китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забили склады в России машинами. Поставщики ожидали большего спроса на машины на фоне повышения утильсбора, в результате чего произошло затоваривание складов.