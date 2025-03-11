Некоторых людей предупредили о повышенном в 60 раз риске рака

Онколог Егиев: При наследственном панкреатите риск рака повышается в 60 раз

Некоторые факторы провоцируют развитие рака поджелудочной железы — трудно поддающегося лечению онкологического заболевания, предупредил врач-онколог Валерий Егиев. О повышенном риске развития этого вида рака он рассказал в беседе с «Известиями».

Главными факторами риска развития этого онкологического Егиев назвал хронический панкреатит и диабет, вредные привычки и плохая наследственность. «Если проблема вовремя не решается, у пациентов повышаются риски развития опухоли более чем в 20 раз, а при наследственном панкреатите — уже в 60 раз. Часто на фоне панкреатита может развиться сахарный диабет, который, как известно, у пожилых людей тесно связан с онкопроцессом», — объяснил врач.

Факторами риска онколог считает курение и алкоголь: токсичные канцерогены табачного дыма и спирта быстро разрушают здоровые клетки железы и сначала приводят к фиброзу и развитию хронического панкреатита, а со временем — к появлению новообразования у людей с вредными привычками.

Егиев также указал на феномен «семейного рака поджелудочной железы» — мутации генов KRAS2 способны передаваться от родителей к детям. Почти в 90 процентах случаев они провоцируют злокачественные изменения клеток поджелудочной железы.

Следите за своим здоровьем, избавляйтесь от вредных привычек, не пренебрегайте регулярной диагностикой органов желудочно-кишечного тракта, даже если вам кажется, что небольшая боль в левом подреберье или легкая тошнота не стоят похода в клинику. Конечно, аденокарциному очень сложно лечить, но при ее раннем выявлении у пациентов есть шансы благополучно перешагнуть пятилетний порог выживаемости Валерий Егиев онколог

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