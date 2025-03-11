Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:35, 11 марта 2025Забота о себе

Некоторых людей предупредили о повышенном в 60 раз риске рака

Онколог Егиев: При наследственном панкреатите риск рака повышается в 60 раз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shidlovski / Shutterstock / Fotodom

Некоторые факторы провоцируют развитие рака поджелудочной железы — трудно поддающегося лечению онкологического заболевания, предупредил врач-онколог Валерий Егиев. О повышенном риске развития этого вида рака он рассказал в беседе с «Известиями».

Главными факторами риска развития этого онкологического Егиев назвал хронический панкреатит и диабет, вредные привычки и плохая наследственность. «Если проблема вовремя не решается, у пациентов повышаются риски развития опухоли более чем в 20 раз, а при наследственном панкреатите — уже в 60 раз. Часто на фоне панкреатита может развиться сахарный диабет, который, как известно, у пожилых людей тесно связан с онкопроцессом», — объяснил врач.

Факторами риска онколог считает курение и алкоголь: токсичные канцерогены табачного дыма и спирта быстро разрушают здоровые клетки железы и сначала приводят к фиброзу и развитию хронического панкреатита, а со временем — к появлению новообразования у людей с вредными привычками.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Егиев также указал на феномен «семейного рака поджелудочной железы» — мутации генов KRAS2 способны передаваться от родителей к детям. Почти в 90 процентах случаев они провоцируют злокачественные изменения клеток поджелудочной железы.

Следите за своим здоровьем, избавляйтесь от вредных привычек, не пренебрегайте регулярной диагностикой органов желудочно-кишечного тракта, даже если вам кажется, что небольшая боль в левом подреберье или легкая тошнота не стоят похода в клинику. Конечно, аденокарциному очень сложно лечить, но при ее раннем выявлении у пациентов есть шансы благополучно перешагнуть пятилетний порог выживаемости

Валерий Егиевонколог

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова призвала россиян перестать демонизировать углеводы. По ее словам, они являются топливом, обеспечивающим около 50-60 процентов суточной потребности организма в энергии.

    Обсудить
    Последние новости

    «Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

    Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и напал на сотрудницу аэропорта

    Стало известно о совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров

    На Украине признали заход ВС России в восточную часть Суджи

    Российский генерал раскрыл подробности о боях в окрестностях Суджи

    Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

    Госдеп анонсировал «фантастические новости» после переговоров с Украиной

    Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Голубь стал звездой показа Chanel

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше