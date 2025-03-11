Okko выпустит документальный сериал «Герои неизвестных войн»

Okko выпустит документальный сериал «Герои неизвестных войн», повествующий о главных мировых конфликтах, произошедших после Великой Отечественной войны, и подвигах советских солдат. Подробностями с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Экшен-сериал, состоящий из шести серий, создан на основе официальных документов, личных историй и дневников ветеранов. Через их воспоминания зрители увидят единое полотно конфликтов и кризисов, образующих общую хронологию, известную под термином «холодная война».

Режиссером-постановщиком документального сериала стал Иван Юдин, а в качестве продюсера сериала от онлайн-кинотеатра Okko выступил Владимир Тодоров. По его словам, несмотря на углубленное изучение истории и событий Великой Отечественной войны в частности, многие не обращают внимания на ветеранов конфликтов, которые развернулись после этого.

«Эту историческую несправедливость мы хотели бы исправить данным проектом. Символично, что съемки сериала стартовали 23 февраля, а премьера намечена на 9 мая. Это не просто годовщина победы в Великой Отечественной войне, а настоящий символ героизма и доблести советских и российских солдат, офицеров, инструкторов и всех, кто связан с военной и дипломатической службой», — отметил Тодоров. Он добавил, что зрителя ждет настоящее погружение в историю, потому что большую часть сериала сняли от первого лица, через POV-камеру.

Ранее Okko обнародовал тизерные материалы сериала «Гипнозис». Он расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое.