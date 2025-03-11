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19:03, 11 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета смыл в унитаз во время полета одежду и одеяло и засорил все туалеты

PYOK: Пассажир Air India смыл в унитаз одежду и засорил туалеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Toby Melville / Reuters

Один из пассажиров самолета Air India смыл в унитаз одежду и одеяло и засорил все туалеты во время 13-часового перелета. Об этом сообщает PYOK.

Речь идет о рейсе из Чикаго в Дели, который 5 марта был вынужден развернуться спустя несколько часов полета из-за засора. На борту находились около 300 пассажиров, при этом работал лишь один туалет в бизнес-классе. Проверив всю канализационную систему, рабочие обнаружили множество вещей, в том числе бортовое одеяло.

Не уточняется, кто именно их туда спустил. Но уже известно, что именно это стало причиной засора.

О произошедшем сообщалось ранее 9 марта. Лайнер пролетел над Канадой и Гренландией, прежде чем командир судна принял решение прекратить полет и вернуться в аэропорт вылета.

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