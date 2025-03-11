Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 11 марта 2025Мир

Песков высказался о деталях переговоров США и Украины

Песков: У Кремля пока нет информации о деталях переговоров США и Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

У Кремля пока нет информации о деталях переговоров США и Украины, с которыми можно было бы работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Нет, пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной, проходя по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча делегаций, вместе с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, они «приближаются к цели».

    Обсудить
    Последние новости

    «Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

    Жену телеведущего арестовали за подготовку расправы над ним

    Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и напал на сотрудницу аэропорта

    Стало известно о совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров

    На Украине признали заход ВС России в восточную часть Суджи

    Российский генерал раскрыл подробности о боях в окрестностях Суджи

    Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

    Госдеп анонсировал «фантастические новости» после переговоров с Украиной

    Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше