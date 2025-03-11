Песков высказался о деталях переговоров США и Украины

Песков: У Кремля пока нет информации о деталях переговоров США и Украины

У Кремля пока нет информации о деталях переговоров США и Украины, с которыми можно было бы работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Нет, пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной, проходя по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча делегаций, вместе с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, они «приближаются к цели».