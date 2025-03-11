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20:16, 11 марта 2025Ценности

Последняя возлюбленная Березовского пришла на модный показ в Париже без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Olivier Borde /Bestimage / Legion-Media

Российская модель Дарья Коновалова в откровенном наряде пришла на показ люксового бренда Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео последняя возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского предстала в прозрачной блузе с рюшами, сквозь ткань которой просвечивал черный бюстгальтер. Кроме того, она надела трусы с высокой посадкой и капроновые колготки, отказавшись при этом от штанов. Внешний вид 37-летней манекенщицы дополнил ободок с вуалью и бантом.

Фото: Olivier Borde /Bestimage / Legion-Media

Также можно заметить, что стилисты уложили ее волосы в пучок. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них ярко-красную помаду.

Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прошлась по Парижу в откровенном образе.

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