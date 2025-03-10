Бывшая возлюбленная российского миллиардера прошлась по Парижу в мини-юбке

Модель Елена Перминова прошлась по Парижу в черной мини-юбке

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прошлась по Парижу в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица посетила показ бренда Balenciagа в рамках Недели моды в Париже. Для данного мероприятия звезда надела черную мини-юбку, укороченный кожаный тренч в стиле оверсайз и гольфы. В качестве аксессуаров она выбрала очки необычной формы и массивную сумку.

Ранее в марте Елена Перминова вышла в свет в трусах-шортах. Модель появилась на показе бренда Prada в черной кожаной куртке с капюшоном и откровенном изделии в аналогичном стиле.