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19:43, 10 марта 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера прошлась по Парижу в мини-юбке

Модель Елена Перминова прошлась по Парижу в черной мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прошлась по Парижу в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица посетила показ бренда Balenciagа в рамках Недели моды в Париже. Для данного мероприятия звезда надела черную мини-юбку, укороченный кожаный тренч в стиле оверсайз и гольфы. В качестве аксессуаров она выбрала очки необычной формы и массивную сумку.

Ранее в марте Елена Перминова вышла в свет в трусах-шортах. Модель появилась на показе бренда Prada в черной кожаной куртке с капюшоном и откровенном изделии в аналогичном стиле.

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