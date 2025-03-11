Пострадавший одноклассник от нападения восьмиклассника попал на видео

В Нижнем Новгороде на видео попал пострадавший от напавшего с ножом одноклассника. Видео опубликовал Telegram-канал Ni Mash.
На кадрах видно, как медики выносят на носилках одного из пострадавших в школе.
По данным канала, предварительно установлено, что ЧП произошло в школе №117, расположенной в Сормовском районе города. В результате нападения пострадали двое подростков. На месте работают силовики и медики.
Ранее сообщалось, что в российской школе восьмиклассник с ножом напал на сверстников в школе.