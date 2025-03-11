Появились кадры из газовой трубы под Суджей с российскими военными

Опубликованы кадры из трубы, по которой штурмовики проникли в тыл ВСУ в Судже

В сети появились кадры из газовой трубы, по которой российские штурмовики проникли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует RT.

Сначала на кадрах, судя по всему, запечатлели подкопы к трубам. Военнослужащие передвигаются по ним и приходят к месту, где находятся другие российские бойцы. Судя по видеозаписи, в сооружениях очень холодно — во время разговора у бойцов изо рта идет пар.

«Почти добрались мы до командного пункта», — говорит военный корреспондент издания. Затем показывается вход в трубу и баллоны с кислородом, который закачали туда, чтобы военным было чем дышать. Как объяснил участвовавший в операции военнослужащий, чтобы штурмовикам было легче дышать, им говорили находиться друг от друга на дистанции не менее двух метров. На кадрах также показали дыры для вентиляции.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ходе операции штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало кислорода и воды. Он добавил, что один из бойцов с позывным Добрыня, который принимал участие в операции, ростом почти два метра. Военные отметили, что вышли на поверхность в Судже и не могли надышаться свежим воздухом.