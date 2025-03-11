Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

Аналитик Беляев: Рубль не укрепится даже в случае отмены некоторых санкций

Даже если западные страны снимут с России часть санкций, это все равно не приведет к укреплению рубля. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. Его процитировал «Ридус».

Он назвал бессмысленными разговоры о снижении курса доллара после ослабления «санкционной удавки», так как судьба российской валюты зависит не от санкций и цен на нефть, а от общего состояния экономики. А последняя, по его словам, переживает не лучшие времена. Например, как гласит прогноз Центрального банка РФ, в 2025 году экономика вырастет на один-два процента. Такие темпы эксперт назвал депрессией и объяснил, что подобный расклад исключает укрепление рубля по отношению к валюте более сильной экономики.

«Очевидно, что экономика США выглядит более здоровой, чем наша. Поэтому об укреплении рубля говорить не приходится, если рост российской экономики — это максимум два процента, а инфляция составляет 15 процентов», — констатировал Беляев.

Ранее сообщалось, что 11 марта курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже 85 рублей.