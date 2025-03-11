Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи гражданам после атаки дронов

В Подмосковье прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в ходе атаки дронов на города Подмосковья есть раненые и погибшие, ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения. В ведомстве следят за соблюдением прав пострадавших и оказанием им помощи. Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами для оказания различной помощи.

11 марта на Московский регион была совершена атака дронов. На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника. Над Московской областью удалось сбить 91 дрон.