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09:41, 11 марта 2025Силовые структуры

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи гражданам после атаки дронов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

В Подмосковье прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в ходе атаки дронов на города Подмосковья есть раненые и погибшие, ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения. В ведомстве следят за соблюдением прав пострадавших и оказанием им помощи. Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами для оказания различной помощи.

11 марта на Московский регион была совершена атака дронов. На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника. Над Московской областью удалось сбить 91 дрон.

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