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12:01, 11 марта 2025Силовые структуры

Раскрыт мотив расправившегося со скейтером в Москве мужчины

СК: Убийца скейтера из Москвы Демин расправился с ним из-за травли в детстве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андреев Владимир / URA.RU / ТАСС

Стал известен мотив Андрея Демина, обвиняемого в расправе над бывшим скейтером Константином Балишанским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Демин признался, что знал Балишанского с ранних лет. «В детстве он неоднократно издевался надо мной, избивал меня», — заявил обвиняемый.

Ранее стало известно, что Демина обвиняют по четырем статьям УК РФ, дело уже передано в прокуратуру. Он может получить пожизненный срок.

6 июня 2024 года от рук Андрея Демина пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в Балишанского, затем догнал его и добил контрольным выстрелом.

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