Определен возраст загадочного ребенка с чертами неандертальцев

Science Advances: Древний ребенок с чертами неандертальцев жил 28 000 лет назад

Исследователи смогли точно определить возраст древнего ребенка, чьи останки озадачили ученых необычным сочетанием человеческих и неандертальских черт. Анализ показал, что ребенок жил около 28 000 лет назад, что делает его одним из последних представителей популяций, в которых смешивались два вида. Исследование опубликовано в Science Advances.

Останки ребенка были найдены еще 27 лет назад в скальном укрытии Лагар-Велью в Португалии. Почти полный скелет был окрашен в красный цвет, что указывает на вероятный ритуальный погребальный обряд — возможно, тело было завернуто в окрашенную шкуру животного.

С момента обнаружения ученые обратили внимание на странное строение костей: тело ребенка напоминало неандертальцев, но челюсть и некоторые другие черты соответствовали анатомии современных людей. Это дало основания предположить, что он происходил из популяции, где два вида активно смешивались — гипотеза, которая на тот момент считалась революционной. Позднее генетические исследования подтвердили, что такие группы действительно существовали, а часть ДНК неандертальцев сохранилась у современных людей.

Определить точный возраст скелета удалось только сейчас, благодаря современному методу анализа белков, содержащихся в костной ткани. Специалисты утвердили, что ребенок жил примерно 27 780–28 550 лет назад.

Ученые подчеркивают, что открытие дает представление о гибридных потомках неандертальцев и людей, а также помогает реконструировать культуру и обычаи этих древних сообществ.