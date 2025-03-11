Россиянка собрала 500 кукол Барби и поселила их в отдельную квартиру

Жительница Сибири собрала Барби на ₽2 млн и поселила их в отдельную квартиру

Жительница Новосибирска собрала коллекцию кукол Барби на два миллиона рублей и поселила их в отдельную квартиру. Об этом пишет KP.RU.

Женщина работает воспитателем и начала коллекционировать кукол в 2017 году после того, как прошла курс лечения от рака. За год у россиянки накопилось 100 игрушек — сначала они хранились в шкафу. Нескольких кукол пришлось отдать дочери, но собирать Барби сибирячка не перестала.

Россиянка призналась, что некоторых кукол приобрела на аукционе — за одну из них она заплатила 2500 рублей, тогда как ее реальная стоимость превышает 40 тысяч рублей. Теперь в коллекции женщины насчитывается около 500 кукол Барби — в шкаф они перестали помещаться, и пришлось выделить игрушкам отдельную квартиру.

Раньше это жилье жительница Новосибирска сдавала, а теперь приходит туда раз в месяц протереть кукол от пыли и проветрить комнаты, чтобы предотвратить появление плесени.

Ранее житель города Актау в Казахстане арендовал отдельную квартиру для бездомной кошки. Мужчина решил так поступить, потому что хотел позаботиться о животном, но к себе домой взять не смог.