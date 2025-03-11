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13:42, 11 марта 2025Силовые структуры

Российские пенсионеры отдали мошенникам 14 миллионов рублей

В Забайкалье мошенники обманули пожилую пару на 14 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

В Чите пожилая пара отдала мошенникам 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в полицию обратился 75-летний пенсионер. Он рассказал, что его супруге позвонил неизвестный и сказал, что ей не хватает 11 месяцев трудового стажа. Аферист предложил женщине пересчитать стаж и поставить ее в электронную очередь, но для этого было необходимо продиктовать код из сообщения

После в мессенджере с россиянкой связался лжесотрудник банка, предупредив, что с карты пенсионерки пытались украсть деньги, но операция была отклонена. Пожилая пара по указанию мошенника перевела все свои сбережения и вырученные от продажи автомобиля деньги на «безопасный счет». Суммарно они потеряли 14,2 миллиона рублей.

Ранее мошенники убедили 13-летнюю российскую школьницу вскрыть родительский сейф с миллионами.

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