Российские пенсионеры отдали мошенникам 14 миллионов рублей

В Чите пожилая пара отдала мошенникам 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Забайкальскому краю.
По данным ведомства, в полицию обратился 75-летний пенсионер. Он рассказал, что его супруге позвонил неизвестный и сказал, что ей не хватает 11 месяцев трудового стажа. Аферист предложил женщине пересчитать стаж и поставить ее в электронную очередь, но для этого было необходимо продиктовать код из сообщения
После в мессенджере с россиянкой связался лжесотрудник банка, предупредив, что с карты пенсионерки пытались украсть деньги, но операция была отклонена. Пожилая пара по указанию мошенника перевела все свои сбережения и вырученные от продажи автомобиля деньги на «безопасный счет». Суммарно они потеряли 14,2 миллиона рублей.
Ранее мошенники убедили 13-летнюю российскую школьницу вскрыть родительский сейф с миллионами.