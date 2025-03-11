Российский командир раскрыл детали операции по заходу в тыл ВСУ по трубе в Судже

РИА Новости: ВС РФ при заходе в тыл ВСУ в Судже должны были создать плацдарм

Вооруженные силы России (ВС РФ) при заходе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области должны были создать плацдарм. Детали операции раскрыл командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник, передает РИА Новости.

«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше», — обозначил Ник.

По словам российского командира, перед военнослужащими стояла задача создать плацдарм для дальнейшего продвижения и перекрытия линии боевого соприкосновения для ВСУ.

«Противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться», — заключил он.

Ранее в Добровольческом корпусе отчитались, что прорвавшимся в город бойцам удалось освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) промышленную зону Суджи. Позднее в сети появилось фотодоказательство операции.

