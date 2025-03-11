Стало известно о безуспешных попытках ВСУ покинуть Курскую область

Mash: Три попытки ВСУ выйти из Курской области сорвались из-за плохой связи

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки предприняли три попытки отойди на территорию Украины. Все они оказались безуспешными. О том, почему украинским войскам не удалось покинуть регион, рассказал Telegram-канал Mash.

По его данным, организованному отступлению ВСУ с российской территории мешают проблемы со связью. Из-за того, что личный состав укрывается в строениях, командирам не удается довести до них свои приказы.

В то же время российские войска продолжают окружать приграничный райцентр. По сведениям Mash, за ночь российские бойцы сократили кольцо еще на два километра. При этом в плен удалось взять 50 украинских солдат.

11 марта стало известно об освобождении Казачьей Локни в Курской области. Продвижение российских бойцов было замедлено присутствием в населенном пункте местных жителей. Окраина Казачьей Локни находится примерно в четырех километрах от центра Суджи.