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05:31, 11 марта 2025Путешествия

Тревел-блогер описал особенности Мексики фразой «в России выглядит невозможным»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Marica van der Meer / Arterra / Universal Images Group via Getty Images

Тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Мексике и описал особенности страны фразой «в России выглядит невозможным». Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации обратил внимание на любовь местных жителей к газировке. «Мексика — чемпион мира по потреблению Coca-Cola, больше 160 литров на человека в год. В России — жалкие 15. Скоро они вообще забудут про воду», — пошутил Кутовой.

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Также россиянин рассказал о наличии домашних алтарей для молитв. Они есть в каждом доме и состоят из икон, цветов, свечей, фотографий родственников, которых не стало, конфет и прочего. Его также удивило, что в Мексике дети 8-10 лет торгуют на улицах и попрошайничают. При этом родители в курсе такого досуга ребенка.

Кроме того, в стране часто можно встретить уличных стоматологов и офтальмологов, услуги которых пользуются популярностью.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники бегут из этой страны. Он отметил, что за дешевую еду, теплое море и свободу «приходится платить нервами, деньгами и здоровьем».

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