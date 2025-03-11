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12:23, 11 марта 2025Силовые структуры

Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

В Москве в суд направлено дело Демина, убившего скейтера
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении Андрея Демина, расправившегося со скейтером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, Демин много лет копил обиду, а 6 июня 2024 года пришел к дому потерпевшего и заклеил камеру в подъезде. Чтобы скрыть свою личность, он надел темную одежду, медицинскую маску и кепку. Вышедший пострадавший не узнал его.

Обвиняемый стал его преследовать, затем достал из сумки оружие, которое самостоятельно изготовил дома. Он открыл огонь по 34-летнему скейтеру Константину Балишанскому, а когда он упал, добил контрольным выстрелом. Всего эксперты насчитали не менее семи огнестрельных ранений.

До этого стало известно, что Демина обвиняют по четырем статьям УК РФ, дело уже передано в прокуратуру. Он может получить пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что раскрыт мотив расправившегося со скейтером в Москве мужчины.

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