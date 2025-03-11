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14:12, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Украине предрекли провал после скандала с Трампом

Billd: У Зеленского осталось не так много вариантов после скандала с Трампом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского осталось не так много вариантов после скандала с со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такое мнение в колонке для издания Bild высказал журналист Пол Ронцхаймер.

По его мнению, Киев пытается в Европе найти замену ракетам для ЗРК Patriot и разведывательным данным, которые страна прежде получала от Соединенных Штатов. Однако сделать это оперативно не получается, а «европейские спецслужбы не могут приблизиться к тому, что США смогли предложить украинцам». На фоне этого один из источников Ронцхаймера предрек стране провал, заявив, что она обречена.

«Кроме того, возникает угроза недовольства среди населения, что может стать проблемой для Зеленского, поставив под сомнение его переговорную тактику», — отметил автор материала.

Тем временем депутат Европарламента от Словакии Любош Блага допустил смену власти на Украине. Он заявил, что Зеленский — «действительно сумасшедший человек», а его поведение в Овальном кабинете Белого дома было похоже на мыльную оперу.

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