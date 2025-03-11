Депутат ЕП Блага: В Киеве, вероятно, произойдет смена власти

Украинский лидер Владимир Зеленский в реальности обезумел. В Киеве, вероятно, произойдет смена власти, заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Он действительно сумасшедший человек. То, что он делал в Овальном кабинете Белого дома, было похоже на мыльную оперу, лучшая комедия, которую я когда-либо видел», — посетовал политик.

По словам депутата, если Зеленский останется диктатором Украины, то невозможно будет поверить, что она сможет быть нормальной страной, которой можно доверять. Однако, вероятно, что на Украине произойдет перемена. Возможно, новый лидер принесет более доверительные отношения высказал мнение Блага.

Ранее американские СМИ написали, что глава США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки поставок оружия на Украину, пока Владимир Зеленский находится у власти. При этом отмечается, что Зеленскому уже начали искать замену.

До этого Дональд Трамп сообщил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг якобы достигает практически 70 процентов.