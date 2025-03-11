Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 11 марта 2025Мир

Депутат Европарламента допустил смену власти на Украине

Депутат ЕП Блага: В Киеве, вероятно, произойдет смена власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jose Luis Magana / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в реальности обезумел. В Киеве, вероятно, произойдет смена власти, заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Он действительно сумасшедший человек. То, что он делал в Овальном кабинете Белого дома, было похоже на мыльную оперу, лучшая комедия, которую я когда-либо видел», — посетовал политик.

По словам депутата, если Зеленский останется диктатором Украины, то невозможно будет поверить, что она сможет быть нормальной страной, которой можно доверять. Однако, вероятно, что на Украине произойдет перемена. Возможно, новый лидер принесет более доверительные отношения высказал мнение Блага.

Ранее американские СМИ написали, что глава США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки поставок оружия на Украину, пока Владимир Зеленский находится у власти. При этом отмечается, что Зеленскому уже начали искать замену.

До этого Дональд Трамп сообщил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг якобы достигает практически 70 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер и грузовое судно Solong столкнулись у побережья Британии. Контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

    В Подмосковье ликвидировали шесть БПЛА

    Определен возраст загадочного ребенка с чертами неандертальцев

    Над российским городом прогремели десять взрывов

    Белла Торн вышла в свет в облегающем наряде без бюстгальтера

    Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

    В США заявили об отсутствии рычагов давления на Россию

    Финансист рассказала о воровстве средств из-за оплаты смартфоном

    Депутат Европарламента допустил смену власти на Украине

    Стало известно о будущей встрече спецпосланника Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше