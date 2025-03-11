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14:44, 11 марта 2025Бывший СССР

В Кремле опровергли заявления о невыполнимых требованиях Москвы по Украине

Песков опроверг заявления о невыполнимых требованиях Москвы по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Москва не выдвигала невыполнимых требований по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие заявления западных чиновников опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Bloomberg.

«Не соответствует действительности», — прокомментировал характеристику позиции России со стороны иностранных чиновников он.

По словам пресс-секретаря президента России, Украине необходимо предпринять шаги для проведения переговоров. Он также отметил, что российская сторона открыта для мирных инициатив.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против России. По его словам, украинский лидер не хочет перемирия без выполнения этого условия.

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