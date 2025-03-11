В Кремле опровергли заявления о невыполнимых требованиях Москвы по Украине

Песков опроверг заявления о невыполнимых требованиях Москвы по Украине

Москва не выдвигала невыполнимых требований по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие заявления западных чиновников опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Bloomberg.

«Не соответствует действительности», — прокомментировал характеристику позиции России со стороны иностранных чиновников он.

По словам пресс-секретаря президента России, Украине необходимо предпринять шаги для проведения переговоров. Он также отметил, что российская сторона открыта для мирных инициатив.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против России. По его словам, украинский лидер не хочет перемирия без выполнения этого условия.