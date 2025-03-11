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12:51, 11 марта 2025Силовые структуры

В отношении планировавшего воевать на стороне Украины россиянина возбудили уголовное дело

В Магадане возбудили дело в отношении планировавшего воевать против России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магадане возбудили дело в отношении местного жителя, планировавшего воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 19-летний местный житель вступил в запрещенную в России украинскую организацию. Он планировал принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

Сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили его личность и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на участие в террористической организации. Ему грозит наказание на срок от 10 до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 15 годам колонии за государственную измену.

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