В отношении планировавшего воевать на стороне Украины россиянина возбудили уголовное дело

В Магадане возбудили дело в отношении местного жителя, планировавшего воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 19-летний местный житель вступил в запрещенную в России украинскую организацию. Он планировал принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.
Сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили его личность и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на участие в террористической организации. Ему грозит наказание на срок от 10 до 20 лет заключения.
Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 15 годам колонии за государственную измену.