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08:37, 11 марта 2025Интернет и СМИ

В США уличили Запад в двойных стандартах из-за Украины

American Thinker: Запад допускает диктатуру Зеленского из-за двойных стандартов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Политика двойнаых стандартов привела к тому, что страны Запада закрывают глаза на двойные стандарты и допускают диктатуру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает American Thinker.

«Двойные стандарты Запада невозможно игнорировать. ЕС регулярно читает лекции Венгрии и Польше об отступлении от демократии, однако Украина получает спусковой крючок, отменяя выборы и сажая в тюрьму диссидентов», — говорится в статье.

Журналисты привели примеры того, как власти в Киеви объявили незаконными ряд оппозиционных партий, а также учинили расправу над традиционной церковью.

Ранее немецкий журнал Focus написал, что президент Украины больше всего боится потерять свою власть по завершении конфликта. Зеленский может оставаться у власти только до тех пор, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.

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