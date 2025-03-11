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17:18, 11 марта 2025Бывший СССР

В стране ЕС указали на невозможность полной поддержки Украины Европой

RS: Европейское единство рушится из-за вопроса Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Единство в Европейском союзе (ЕС) рушится из-за вопроса поддержки Украины. Об этом написал латвийский дипломат Эльдар Мамедов в колонке для Responsible Statecraft (RS).

«Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь едины в этом вопросе (поддержки Украины. — прим. «Ленты.ру»), как рассчитывали показать», — констатирует эксперт. По его словам, Евросоюз не может выработать единую позицию из-за вето Венгрии.

Итоговый документ, который был принят из-за этого, лишь косвенно упоминает новые реалии, которые сформировались после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций ЕС против России на этой неделе. Сообщается, что срок действия нынешних ограничений истекает 15 марта.

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