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00:55, 11 марта 2025Интернет и СМИ

В Великобритании предрекли переход запада Украины под контроль России

Telegraph: Россия может занять запад Украины, пока ЕС вооружается
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия может взять под контроль запад Украины, пока страны-члены Европейского союза (ЕС) будут наращивать военную мощь и вооружаться. Такое развитие событий предрекло издание The Telegraph.

По мнению автора статьи, ЕС потребуется три-четыре года для увеличения военной мощи, которая может изменить расклад сил на Украине. Подчеркивается, что у Киева нет этого времени.

Также в тексте статьи говорится, что Россия может начать масштабное наступление до конца 2025 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут держать оборону только при поддержке ЕС и США, подчеркивает издание.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина рискует потерять Харьков, Одессу, Николаев и Сумы после прекращения военной помощи со стороны США.

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