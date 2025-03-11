Влияние массированной атаки дронов ВСУ на переговоры США и Украины оценили

Политолог Ордуханян: Атака беспилотников не повлияет на переговоры США и Украины

Массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России никак не повлияет на переговоры Вашингтона и Киева, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. По его мнению, этот шаг Украины не получит никакой оценки у США.

«Понятно, что Украина сделала это, надеясь показать себя и впечатлить как врагов, так и друзей. Другой мотивации тут не было, — считает Ордуханян. — Никакой оценки в США это не получало и не получит: никто не станет ни хвалить, ни осуждать. В любом случае этот конфликт надо просто быстрее заканчивать».

Политолог счел рекордную атаку дронов одним из элементов продолжающегося противостояния. По его мнению, Россию должны заботить не оценки США, а стремление завершить конфликт.

«Все это никак не повлияет на переговоры. Вашингтон не станет поддерживать Киев и предлагать перейти к наступлению, не станет ругать и осуждать. Это просто вещи, которые происходят по мере развития процесса», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над 10 регионами сбили 337 беспилотников, более 100 дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще 20 человек, по неофициальным данным, пострадали.