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06:52, 11 марта 2025Бывший СССР

Военкор заявил о наступлении ВС России на всех участках в Курской области

Военкор Хадая: ВС РФ массированно наступают на всех участках в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

ВС России проводят массированное наступление на всех участках боевых действий в Курской области. Об этом заявил военный корреспондент RT Саргон Хадая в своем репортаже из российского региона.

«Российская армия перекрыла пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а вокруг Суджи сжимается кольцо», — говорится в сообщении. Военкор отметил, что положение противника в Курской области ухудшается быстрыми темпами.

Ранее военкор Александр Яремчук рассказал, что в курском приграничье значительно снизилась активность украинских артиллерии и FPV-дронов. «Техника у ВСУ кончается, люди, судя по всему, тоже. Но это ожидаемо, учитывая мотивацию и качество работы наших воинов», — добавил он.

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