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20:07, 11 марта 2025Бывший СССР

Военный аналитик назвал цель Зеленского в направлении дронов на Москву

Аналитик Матвийчук: Зеленский отчаянно пытается «раздраконить» Кремль
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Атака украинских дронов на Москву и другие российские регионы была сделана с целью усилить позиции Киева на сегодняшних переговорах с США. Об этом заявил военный аналитик Анатолий Матвийчук, передает Life.ru.

По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского хотела продемонстрировать Западу свою возможность наносить России ущерб самостоятельно. Он добавил, что это заблуждение, потому как без данных американской разведки и системы Starlink подобная атака была бы невозможна. Матвийчук заключил, что украинские войска надеялись перегрузить российские системы противовоздушной обороны большим количеством беспилотников.

«То, что они нанесли такую мощную атаку именно по Москве и Московской области, говорит о том, что Зеленский не хочет мира. Наоборот, он пытается раздраконить наше руководство, чтобы продолжить войну», — заключил аналитик.

Ранее была отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник.

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