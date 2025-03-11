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08:38, 11 марта 2025Россия

Житель Раменского рассказал об атаке украинских беспилотников на многоэтажный дом

Экстренные службы оперативно прибыли после атаки дронов на дом в Раменском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов заявил, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники утром 11 марта атаковали многоэтажный дом, в котором он живет с семьей. Об этом пишет РИА Новости.

«Около пяти утра я проснулся от сильного грохота. Пошатнуло, в доме грохот такой сильный был. Потом приехали экстренные службы, довольно оперативно», — подчеркнул он.

По словам Бессонова, люди спешно покинули дом, но паники не было.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе (ЖК) в Подмосковье оцепили часть дома после отражения атаки беспилотного летательного аппарата. Уточнялось, что работа средств ПВО была слышна в ЖК примерно в 5 утра, от взрывов в здании дрожали окна.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4 часа утра. Обломки дронов упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждены не менее семи квартир, расположенных на этажах с 19-го по 22-й.

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