Житель Раменского рассказал об атаке украинских беспилотников на многоэтажный дом

Экстренные службы оперативно прибыли после атаки дронов на дом в Раменском

Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов заявил, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники утром 11 марта атаковали многоэтажный дом, в котором он живет с семьей. Об этом пишет РИА Новости.

«Около пяти утра я проснулся от сильного грохота. Пошатнуло, в доме грохот такой сильный был. Потом приехали экстренные службы, довольно оперативно», — подчеркнул он.

По словам Бессонова, люди спешно покинули дом, но паники не было.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе (ЖК) в Подмосковье оцепили часть дома после отражения атаки беспилотного летательного аппарата. Уточнялось, что работа средств ПВО была слышна в ЖК примерно в 5 утра, от взрывов в здании дрожали окна.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4 часа утра. Обломки дронов упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждены не менее семи квартир, расположенных на этажах с 19-го по 22-й.