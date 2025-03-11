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14:15, 11 марта 2025Спорт

Журова выдвинула требования к международным федерациям

Журова: Международные федерации должны вернуть России прежние олимпийские квоты
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выдвинула требования к международным федерациям относительно допуска россиян на турниры. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова призвала вернуть России прежние олимпийские квоты, которые были до отстранения. По ее мнению, это было бы честно и справедливо. «Ведь за время отстранения от международных турниров наши спортсмены во многих видах спорта утратили определенное количество олимпийских квот, рейтинговых очков, потому что просто не имели возможности зарабатывать их. Нас попросту лишили этих квот», — объяснила она.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил: «Миссия олимпийского движения — объединять». Он добавил, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить вопрос допуска россиян.

В начале 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

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