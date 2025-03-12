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12:05, 12 марта 2025Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук прогулялась по улице в мини-юбке с разрезом

Ведущая Светлана Бондарчук прогулялась по улице в черной мини-юбке с разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук прогулялась по улице в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 793 тысячи подписчиков.

56-летняя знаменитость предстала перед камерой в красном топе и черной мини-юбке с разрезом. Также она надела кружевные чулки, пальто ниже колена и меховой шарф.

Бывшая жена актера и режиссера Федора Бондарчука дополнила образ туфлями с квадратными носами и широкими каблуками и взяла с собой сумку с аппликациями в виде головы енота и цветов.

В феврале Светлана Бондарчук вышла в свет с сумкой за миллион рублей.

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