Арендодательница угрожала россиянке ножом и заставила ее спрыгнуть с пятого этажа

В Кемерово ранее судимая местная жительница угрожала ножом квартирантке и заставила ее спрыгнуть с балкона пятого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Женщина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Она сотрудничает со следователем. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, пострадавшая снимала квартиру у знакомой в доме, расположенном в Кировском районе города. Вечером 8 марта она поссорилась с арендодательницей из-за неуплаты арендной платы. Фигурантка стала угрожать потерпевшей ножом и заставила ее выпрыгнуть с балкона пятого этажа. Когда квартирантка спрыгнула, обвиняемая покинула квартиру. Очевидцы падения женщины вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 58-летний музыкант из Екатеринбурга Вадим Стройкин выпал из окна квартиры во время обыска.