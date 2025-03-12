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15:50, 12 марта 2025Экономика

Авторынок России получил очень мрачный прогноз на весну

«Автостат»: Российский рынок новых легковушек обрушится на 45-50 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Начало марта свидетельствует о том, что рынок новых легковых автомобилей провалится относительно прошлого года на 45-50 процентов. Об этом заявил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Его процитировало агентство «Автостат».

По его словам, ожидаемый уровень продаж составит 80 тысяч автомобилей. Слуцкий подчеркнул, что рынок не показывает признаков даже самого скромного оптимизма. Причина — уровень ключевой ставки Банка России. Эксперт убежден, что вся отрасль и связанные с ней сегменты останутся «в минусе» и в упадке, а оживать рынок будет только в ситуации серьезного уменьшения «ключа». Однако в ближайшие три-четыре месяца этого не случится.

Похожей оценкой поделился и директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов. Он считает, что март стартовал очень скверно. Он уверен, что авторынок в лучшем случае покажет 95-100 тысяч машин.

За первые два месяца 2025 года в России на 63 процента упали продажи электромобилей. Ситуацию объяснили выдохшимся спросом, а также тем фактом, что электрокары плохо приживаются в России как массовое явление.

В целом же российский авторынок продемонстрировал отрицательную динамику впервые с середины весны позапрошлого года.

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