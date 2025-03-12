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09:54, 12 марта 2025Бывший СССР

Боец Молчан рассказал об уничтожении группировки ВСУ в Новоочеретоватом

Боец Молчан: Группировка ВСУ в Новоочеретоватом была фактически уничтожена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоочеретоватом на территории Донецкой народной республики (ДНР) были практически уничтожены в полном составе. Об этом рассказал командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Молчан, передает ТАСС.

«Никто из них выйти не успел, практически все силы противника были уничтожены на территории Новоочеретоватого», — рассказал Молчан.

По его словам, украинские солдаты скрывались в подвалах жилых домов, а удерживать позиции старались при помощи БПЛА. Штурмовая группа Молчана, как отметил военнослужащий, зашла в населенный пункт незаметно, благодаря удачно выбранным времени и погоде.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России взяли под контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Силами батальона «Ростов» населенный пункт был полностью зачищен от присутствия ВСУ.

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