Боец Молчан: Группировка ВСУ в Новоочеретоватом была фактически уничтожена

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоочеретоватом на территории Донецкой народной республики (ДНР) были практически уничтожены в полном составе. Об этом рассказал командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Молчан, передает ТАСС.

«Никто из них выйти не успел, практически все силы противника были уничтожены на территории Новоочеретоватого», — рассказал Молчан.

По его словам, украинские солдаты скрывались в подвалах жилых домов, а удерживать позиции старались при помощи БПЛА. Штурмовая группа Молчана, как отметил военнослужащий, зашла в населенный пункт незаметно, благодаря удачно выбранным времени и погоде.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России взяли под контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Силами батальона «Ростов» населенный пункт был полностью зачищен от присутствия ВСУ.