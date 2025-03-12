Бренд представил на Неделе моды ремень с портретом Сталина

Бренд Enfants Riches Deprimes представил в Париже ремень с портретом Сталина

Французский бренд Enfants Riches Deprimes представил на Неделе моды в Париже ремень с необычным дизайном. Соответствующее видео появилось TikTok-аккаунте fashion-обозревателя с никнеймом @ly.as в TikTok.

В размещенном ролике запечатлены модель и стилист. Так, манекенщик предстал перед камерой в черной рубашке, кожаной дубленке с мехом, брюках с высокой посадкой и сапогах с высоким голенищем. При этом его образ дополняли перчатки и широкий ремень, на пряжке которого присутствовал портрет советского вождя Иосифа Сталина.

Пользователи сети отреагировали на данный аксессуар в комментариях под видео. «Богатые дети в репрессии», «Хм, это ненормально», «Это какое-то безумие», «Дизайнерам должно быть стыдно», «Они могли надеть на себя портрет кого угодно, но выбрали Сталина», — возмущались они.

В феврале сообщалось, что чилийский бренд Tropical создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети.