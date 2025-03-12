Бросившая из окна дома престарелых мольбу о помощи ведущая заявила о своей вменяемости

Ведущая Уильямс заявила, что успешно прошла тест на когнитивные способности

Популярная американская телеведущая Венди Уильямс, которую поместили в дом престарелых из-за недееспособности, позвонила в прямой эфир телешоу Good Day New York и заявила, что успешно прошла тест на когнитивные способности и была признана вменяемой. Об этом сообщает Fox 5 New York.

Уильямс позвонила на программу из больницы, куда она попала после того, как бросила из окна своей комнаты в доме престарелых мольбу о помощи. Она сообщила, что успешно прошла тест на оценку ее когнитивных способностей. Подруга ведущей по имени Джина добавила, что по результатам теста Уильямс не признали недееспособной.

Также Уильямс заявила, что в доме престарелых чувствует себя как заключенная, поэтому пытается найти способ выйти из-под опеки.

О том, что Уильямс попала в больницу, стало известно ранее в марте. Она выбросила из окна дома престарелых записку, в которой говорилось: «Помогите! Венди». После этого к зданию приехали скорая помощь и полиция. Ведущую госпитализировали.

До этого сообщалось, что Уильямс запретили гулять после того, как она употребила алкоголь. Ведущая пожаловалась, что за время пребывания в доме престарелых ей удалось выйти на улицу лишь дважды. Ее признали недееспособной в ноябре 2024 года, а в феврале того же года у телеведущей обнаружили деменцию.