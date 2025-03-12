Часть россиян рассказала о запрете есть на работе

Более 30 процентов опрошенных россиян заявили, что им запрещают есть на работе

Россияне рассказали, с какими запретами им приходится сталкиваться на работе. В частности, некоторые вынуждены носить определенную одежду, а треть опрошенных не может есть на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

35 процентов респондентов ограничены по форме одежды — чаще всего они работают в транспорте и логистике; 34 процента сообщили, что им запрещают нецензурно выражаться — в основном, это сотрудники сферы образования и науки; с запретом на прием пищи столкнулись 33 процента опрошенных, которые работают в IT и телекоме, ретейле и торговле.

«Курение под запретом для 27 процентов опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37 процентов). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24 процента)», — следует из данных опроса.

При этом 36 процентов респондентов отметили, что относятся к запретам нейтрально. О негативном отношении к ним высказались 18 процентов опрошенных.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек со всей России.

Ранее стало известно, что 30 процентов россиян хотя бы раз в жизни заводили служебный роман.