Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 12 марта 2025Экономика

Часть россиян рассказала о запрете есть на работе

Более 30 процентов опрошенных россиян заявили, что им запрещают есть на работе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Россияне рассказали, с какими запретами им приходится сталкиваться на работе. В частности, некоторые вынуждены носить определенную одежду, а треть опрошенных не может есть на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

35 процентов респондентов ограничены по форме одежды — чаще всего они работают в транспорте и логистике; 34 процента сообщили, что им запрещают нецензурно выражаться — в основном, это сотрудники сферы образования и науки; с запретом на прием пищи столкнулись 33 процента опрошенных, которые работают в IT и телекоме, ретейле и торговле.

«Курение под запретом для 27 процентов опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37 процентов). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24 процента)», — следует из данных опроса.

При этом 36 процентов респондентов отметили, что относятся к запретам нейтрально. О негативном отношении к ним высказались 18 процентов опрошенных.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек со всей России.

Ранее стало известно, что 30 процентов россиян хотя бы раз в жизни заводили служебный роман.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы очень довольны». В Белом доме подвели итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. Что об этом известно?

    Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

    Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

    В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

    Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

    Голубь отбросил девушку на 80 метров и сломал ей нос и ребра

    Названа численность гарнизона ВСУ в курской Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше