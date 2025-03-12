Двоих студентов из Египта осудили за избиение россиянина бутылкой и похищение его рюкзака

В Перми суд приговорил 2 египтян за нападение на местного жителя

В Перми суд приговорил двоих студентов из Египта к колониям общего режима и штрафам за избиение местного жителя бутылкой и похищение его рюкзака. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном УМВД.

Одного из иностранцев отправили в места лишения свободы на три года, а второго — на четыре. Их признали виновными в совершении разбойного нападения.

По версии следствия, в конце 2023 года в ночное время египтяне заметили в одном из торговых центров мужчину с рюкзаком, в котором были ноутбуки и другие гаджеты. Они начали следить за ним, а потом на одной из улиц напали на него и несколько раз ударили бутылкой по голове и телу, после чего похитили рюкзак с электроникой.

Пострадавший сразу же обратился в полицию. Злоумышленников поймали через несколько часов. Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения. Свое поведение они объяснили тем, что были пьяны.

Ранее в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по факту нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в нижегородской школе Сормовского района.