Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 12 марта 2025Бывший СССР

Ермак заявил о наличии «ключа» к миру у российской стороны

Ермак: Ключ к миру сейчас у российской стороны
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

После переговоров Киева с Вашингтоном «ключ» к миру теперь находится у российской стороны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова опубликованы на сайте украинского лидера.

«После этой встречи ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит», — сказал он.

Ермак похвалил усилия США в урегулировании конфликта. «Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сделать сегодня все, чтобы справедливый мир наступил. Они имеют эти рычаги», — подчеркнул он, добавив, что на Украине «очень ценят» лидерство американского президента Дональда Трампа.

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и восстановили помощь в обеспечении безопасности Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Российский боец ценой своей жизни спас мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

    Переговоры с Украиной оценили словами «Трамп поставил Зеленского на место»

    Названы пять самых востребованных профессий для выпускников колледжей

    Учительницу арестовали за секс с 15-летним школьником

    В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

    SHAMAN поздно ночью опубликовал обращение к подписчикам

    Синоптик допустил влияние потепления климата на развитие Древней Руси

    Продажи умных часов впервые упали

    В России рассказали о пытках гражданских со стороны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше