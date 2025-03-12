Ермак заявил о наличии «ключа» к миру у российской стороны

Ермак: Ключ к миру сейчас у российской стороны

После переговоров Киева с Вашингтоном «ключ» к миру теперь находится у российской стороны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова опубликованы на сайте украинского лидера.

«После этой встречи ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит», — сказал он.

Ермак похвалил усилия США в урегулировании конфликта. «Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сделать сегодня все, чтобы справедливый мир наступил. Они имеют эти рычаги», — подчеркнул он, добавив, что на Украине «очень ценят» лидерство американского президента Дональда Трампа.

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и восстановили помощь в обеспечении безопасности Украины.