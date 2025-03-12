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18:36, 12 марта 2025Силовые структуры

ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

ФСИН опровергла новость о смерти Стрелкова в колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

УФСИН по Кировской области опровергло новость о смерти осужденного на четыре года за публичные призывы к экстремизму бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Утверждается, что распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком.

Ранее сообщалось, что суд отказал Игорю Стрелкову (Гиркину) в досрочном освобождении из колонии. Основанием для такого решения стала отрицательная характеристика от администрации ИК №5 Кирово-Чепецка, где отбывает срок осужденный. Из нее следует, что Стрелков вину свою не признает, в содеянном не раскаивается, а также признан лицом, исповедующим экстремистскую идеологию.

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