СВР: Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой американской спецслужбы Джоном Ли Рэтклиффом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Нарышкин и Рэтклифф созвонились 11 марта. Они договорились о регулярных контактах спецслужб двух стран для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Также главы СВР и ЦРУ обсудили вопросы сотрудничества по общим интересам и урегулирования кризисных ситуаций.

Ранее директор СВР заявлял, что для разделения территорий Украины между сопредельными странами необходимо провести точный исторический анализ такой возможности.