Цену GTA VI случайно раскрыли

В Швейцарии случайно раскрыли стоимость игры GTA VI — 9,7 тысячи рублей

Швейцарский ритейлер Brack случайно раскрыл стоимость новой видеоигры GTA VI. На это обратило внимание издание Destructoid.

Карточка с игрой появилась на сайте сетевого магазина, ретейлер предложил покупателям оформить предзаказ. Тайтл от Rockstar Games оценили в 99 швейцарских франков, или около 9,7 тысяч рублей. Журналисты Destructoid отметили, что это больше 112 долларов — причем во столько оценили базовую, а не лимитированную версию игры.

Спустя некоторое время карточка с GTA VI пропала с сайта. Исходя из этого авторы медиа сделали вывод, что Brack опубликовал страницу случайно. Журналисты предположили, что компания просто готовилась к старту продаж, который должен состояться не раньше осени 2025 года.

В материале говорится, что даже если в Швейцарии игра будет стоить 99 франков, то совсем необязательно, что в США она окажется доступной по цене больше 112 долларов. Специалисты напомнили, что в стоимость европейских продуктов включают налог на добавленную стоимость (НДС). Однако они предположили, что в Соединенных штатах игра будет стоить около 100 долларов.

В заключение авторы подчеркнули, что Brack не является случайным продавцом — компания давно и официально торгует лицензионными играми. Для сравнения, Grand Theft Auto V стоит в магазине 19,9 франков, или около 2 тысяч рублей.

В начале весны аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер предсказал рекордную стоимость игры GTA VI. По его мнению, игра обойдется в 100 долларов.