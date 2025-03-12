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20:39, 12 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о новой станции метро

Собянин рассказал о виде новой станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новая станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» в Москве будет посвящена инженерным войскам. О внешнем виде объекта рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Станция войдет в Рублево-Архангельскую линию. Ее оформят в светло-серых и белых тонах, название выделят крупными буквами на контрастном фоне. Колонны платформы украсят художественными барельефами. Светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение, а оформление павильонов входа и выхода со станции посвятят работе инженерных войск.

«На сегодня станция готова на 43 процента», — отметил Собянин. Он добавил, что «Бульвар Генерала Карбышева» сократит расстояние до метро для жителей района Хорошево-Мневники, уменьшит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию, а также на Звенигородское и Новорижское шоссе.

Ранее мэр столицы показал интерьер станции «Звенигородская», которая войдет в состав Рублево-Архангельской линии метрополитена.

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