Раскрыто влияние психотропных грибов на организм

eLife: Псилоцин положительно влияет на нервные клетки человека

Ученые выяснили, как активное вещество галлюциногенных грибов влияет на рост и связь нервных клеток человека. Исследование, опубликованное в журнале eLife, раскрыло молекулярные механизмы, лежащие в основе потенциального терапевтического эффекта псилоцибина.

В организме это вещество превращается в псилоцин, который и оказывает психоактивное воздействие. Немецкие исследователи работали непосредственно с псилоцином, изучая его влияние на нервные клетки, полученные из стволовых клеток. Оказалось, что даже однократное воздействие запускает целый каскад изменений. Клетки начали формировать больше разветвлений, усилилось производство фактора роста BDNF, а между нейронами установилось больше связей. Эти изменения сохранялись несколько дней, а уровень передачи сигналов между клетками значительно возрос.

Кроме того, ученые зафиксировали изменение активности генов, отвечающих за пластичность мозга — способность адаптироваться к новым условиям. Именно снижение нейропластичности часто наблюдается при депрессии, посттравматическом стрессе и зависимостях.

Результаты исследования помогают объяснить клинические эффекты псилоцибина, наблюдаемые в терапии психических расстройств. Ученые подчеркивают, что понимание механизмов его действия может привести к созданию новых, более точных методов лечения.