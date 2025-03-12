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18:34, 12 марта 2025Из жизни

Мужчина попросил журналистов помочь в поисках пропавшей жены и оказался за решеткой

WDHN: В США мужчина попросил помочь найти пропавшую жену и оказался за решеткой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Дотан, США, 64-летнего мужчину обвинили в расправе над женой и попытке скрыть это. Об этом сообщает WDHN.

57-летняя Глория Миллер пропала 22 февраля. Через два дня ее муж Стивен Миллер-старший подал заявление о ее исчезновении в полицию и попросил телеканал WDHN помочь в поисках женщины. Он также обсуждал с родственниками, куда она могла исчезнуть.

Вскоре в торговом центре недалеко от дома Миллеров нашли телефон и сумочку Глории. Как удалось выяснить полиции, эти вещи у магазина оставил Стивен, таким образом он пытался отвести подозрения. После полицейские обнаружили останки Глории: они лежали в русле обмелевшей реки под мостом. Стивена вызвали на допрос. Мужчина почти сразу выдал себя и оказался за решеткой.

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В ходе следствия выяснилось, что в начале января Стивен требовал у полиции запретить жене приближаться к нему после того, как она толкнула его и ударила по улицу, осыпая угрозами. Он утверждал, что Глория не здорова и даже проходила лечение в психиатрической больнице. Однако через несколько дней мужчина попросил отозвать запрет, сославшись на то, что они обратились за лечением и его жене выдали лекарства. Известно, что в январе 2024 года дочь Миллеров утверждала, что мать угрожала ей ножом.

Мужчина признался, что 22 февраля он поссорился с женой и в конце концов напал на нее. Брат Глории Сидни Уитакер назвал Стивена монстром. Мужчина находится за решеткой в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что в США женщина неожиданно родила в вагоне метро Нью-Йорка. С сентября 2024 года она считалась пропавшей без вести, и родственники очень удивились, увидев сюжет о ней в новостях.

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