Кондратьев: В Анапе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов из-за потепления

На фоне потепления на берегу Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что новые выбросы — ожидаемые последствия роста температуры воздуха и нагревания воды в Черном море. «Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне», — написал он.

Над ликвидацией замазученного песка работают более 1,7 тысячи специалистов и волонтеров. Кондратьев добавил, что на данный момент неизвестно, получится ли провести курортный сезон в Анапе в этом году. Позже администрация обсудит вопрос с Роспотребнадзором.

Ранее власти Анапы потребовали с владельцев потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», из-за которых пострадала природа города-курорта, 211 миллионов рублей. По словам властей, именно столько муниципалитет затратил на меры по ликвидации последствий ЧП.